Métisséo, expérience de Malcauserie, Brasserie du Théâtre, Villeurbanne
Métisséo, expérience de Malcauserie, Brasserie du Théâtre, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Métisséo, expérience de Malcauserie Vendredi 19 juin, 18h00 Brasserie du Théâtre Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00
Un homme arrive, pose une valise et commence son récit. Celui des mots qu’il a rencontrés et glanés. Métisséo, c’est un solo collectif entre le patois et l’anglais, le vaudou et le javanais, l’imagination et la linguistique, l’anthropologie et les arts en espace public.
À partir de 8 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Brasserie du Théâtre 5 Rue Sully Prudhomme, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Métisséo, c’est un solo collectif entre le patois et l’anglais, le vaudou et le javanais, l’imagination et la linguistique, l’anthropologie et les arts en espace public.
© Amandine Bretonnière
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