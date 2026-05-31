Métisséo, expérience de Malcauserie, Brasserie du Théâtre, Villeurbanne

Métisséo, expérience de Malcauserie Vendredi 19 juin, 18h00 Brasserie du Théâtre Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Un homme arrive, pose une valise et commence son récit. Celui des mots qu’il a rencontrés et glanés. Métisséo, c’est un solo collectif entre le patois et l’anglais, le vaudou et le javanais, l’imagination et la linguistique, l’anthropologie et les arts en espace public.

À partir de 8 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Brasserie du Théâtre 5 Rue Sully Prudhomme, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Métisséo, c’est un solo collectif entre le patois et l’anglais, le vaudou et le javanais, l’imagination et la linguistique, l’anthropologie et les arts en espace public.

© Amandine Bretonnière