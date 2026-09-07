Mets-toi dans la peau d’un archéologue, et mène l’enquête !, Place du Général-Doyen, Cabanac-et-Villagrains

Informations pratiques

Mets-toi dans la peau d’un archéologue, et mène l’enquête ! Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Place du Général-Doyen Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 12 enfants par atelier (entre 8 et 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’Inrap et l’association Patrimoine et Culture en Pays de Ségur, la mairie de Cabanac-et-Villagrains propose deux ateliers de découverte de l’archéologie, le samedi 19 septembre (à 09h30 et à 14h00), pour les enfants entre 8 et 12 ans.

Mets-toi dans la peau d’un archéologue, et mène l’enquête !

A travers une fouille archéologique, les enfants de 8 à 12 ans, sont invités à partir à la découverte du métier d’archéologue. Munis de leurs outils, ils devront observer, fouiller avec méthode, repérer des indices et mettre au jour de mystérieux vestiges.

Mais trouver des objets ne suffit pas ! Comme de véritables archéologues, les participants apprendront à documenter leurs découvertes, identifier les vestiges et reconstituer une partie de l’histoire à partir des traces laissées par le passé.

Une animation scientifique, ludique et immersive pour comprendre que l’archéologie est avant tout une véritable enquête scientifique, où chaque indice peut raconter une histoire.

Animation gratuite pour 12 enfants de 8 à 12 ans.

Attention, le nombre de places est limité

Place du Général-Doyen 1 place du Général-Doyen, 33650 Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cabanacetvillagrains.fr/atelier-mets-toi-dans-la-peau-dun-archeologue-et-mene-lenquete/ »}]

En partenariat avec l’Inrap et l’association Patrimoine et Culture en Pays de Ségur, la mairie de Cabanac-et-Villagrains propose deux ateliers de découverte de l’archéologie, le samedi 19 septembre à…

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