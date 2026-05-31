Mets-toi dans la peau d’un impressionniste, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Mets-toi dans la peau d’un impressionniste 30 juillet et 27 août Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T15:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Glisse-toi dans la peau d’un artiste et joue avec les couleurs comme les grands peintres, pour créer ton propre tableau.