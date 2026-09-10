Informations pratiques

Metz

Metz l’étudiante l’event #6

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-17 00:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-03 2026-10-06

Pour bien démarrer cette nouvelle année universitaire, la Ville et l’Euro-Métropole de Metz, ainsi que leurs partenaires, ont préparé un programme festif riche en animations, en bons plans et en rencontres pour les étudiants ! Activités gratuites ou à tarifs préférentiels à l’occasion de Metz l’étudiante l’event #6.

Jeudi 17 septembre 360 Festival, à l’île du Saulcy

Mardi 22 septembre Repas partagé, aux Petites cantines (sur inscription)

Mercredi 23 septembre La rentrée du Cap Soirée festive

Jeudi 24 septembre Soirée patinoire, Patinoire Ice Arena (Tarif étudiant)

Samedi 26 septembre Electronest Club #1 Soirée techno, à Bliiida (Tarif étudiant)

Mardi 29 septembre Welcome Day Évènement d’accueil des nouveaux étudiants internationaux de l’UL (sur inscription)

Mercredi 30 septembre Soirée Metz, la Moselle, c’est mieux

Jeudi 1er octobre Bourse aux vélos Parvis de l'(S)pace Saulcy (Tarif étudiant)

Jeudi 1er octobre Jeux du Technopôle Challenge sportif par équipe au Gymnase de l’ENSAM (Tarif étudiant, sur inscription)

Samedi 3 octobre Défilé des étudiants, Place de la République (départ)

Mardi 6 octobre Concert pour les étudiants DJ set et stands à l’Arsenal Jean-Marie Rausch (sur réservation)

Détails et inscriptions sur le site internetAdultes

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

To kick off this new academic year on the right foot, the City and the Euro-Métropole of Metz, along with their partners, have put together a festive program packed with activities, great deals, and opportunities to meet people for students! Free activities or special rates as part of “Metz l’étudiante” event #6.

Thursday, September 17: 360 Festival, on the Île du Saulcy

Tuesday, September 22: Potluck dinner at Les Petites Cantines (registration required)

Wednesday, September 23: La Rentrée du Cap—Festive Evening

Thursday, September 24: Ice Skating Night, Ice Arena (Student rate)

Saturday, September 26: Electronest Club #1 Techno Night, at Bliiida (Student rate)

Tuesday, September 29: Welcome Day—Welcome event for new international students at the UL (registration required)

Wednesday, September 30: “Metz, the Moselle Is Better” Night

Thursday, October 1: Bike Swap Forecourt of the (S)pace Saulcy (Student rate)

Thursday, October 1: Technopôle Games—Team sports challenge at the ENSAM Gymnasium (Student rate, registration required)

Saturday, October 3: Student Parade, Place de la République (starting point)

Tuesday, October 6: Concert for Students—DJ set and booths at the Arsenal Jean-Marie Rausch (by reservation)

Details and registration on the website

L’événement Metz l’étudiante l’event #6 Metz a été mis à jour le 2026-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ