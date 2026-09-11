Meublés de tourisme: ce qui change pour les loueurs Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
jeudi 3 décembre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau
Informations pratiques
Pau
Meublés de tourisme: ce qui change pour les loueurs
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 18:00:00
fin : 2026-12-03 20:00:00
Date(s) :
2026-12-03
À la suite de la publication de la loi LE MEUR ECHANIZ et à ses décrets d’application, les obligations réglementaires évoluent. Participez à cet atelier pour connaître les impacts concrets sur votre location et les démarches à prévoir. Une rencontre pratique pour anticiper sereinement les changements à venir. .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English : Meublés de tourisme: ce qui change pour les loueurs
L’événement Meublés de tourisme: ce qui change pour les loueurs Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau
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