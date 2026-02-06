Meurtre au festival Qui est le coupable ? Enquête du festival 22 V’là le Polar Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Pornic

Meurtre au festival Qui est le coupable ? Enquête du festival 22 V’là le Polar

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Enquête policière Meurtre au Festival Qui est le coupable ? est une animation tout public dans le centre-ville de Pornic proposée par l’association Jeux en Retz Trésors et Mystères (JRTM) dans le cadre du festival 22 V’là le Polar sur la Côte de Jade organisé par l’association le Polar à tout

Glissez-vous dans la peau d’un détective au cœur de Pornic !

À l’occasion du festival 22 V’là le Polar, l’association Jeux en Retz Trésors et Mystères vous défie de résoudre une affaire des plus mystérieuses. Un crime commis il y a un demi-siècle dans la station balnéaire… Saurez-vous rassembler les indices, suivre la bonne piste et reconstituer le déroulement des faits pour démasquer le coupable ?

Cette enquête grandeur nature, accessible à tous, est à réaliser en autonomie dans le centre-ville. Les participants peuvent jouer seul ou en équipe.

Intrigue

MEURTRE OUBLIÉ Pornic, 1976 le directeur d’un pensionnat de jeunes filles est retrouvé assassiné dans son bureau, emportant ses secrets dans la tombe. Cinquante ans plus tard, le commissaire Bloch charge son fidèle inspecteur Fouras de rouvrir ce cold case que l’on croyait enterré. Entre non-dits balnéaires, souvenirs embrumés et secrets d’anciennes élèves, l’enquête renaît pour enfin briser un demi-siècle de mystère…

Le commissaire Bloch vous demande de mener l’enquête afin d’épauler son adjoint l’inspecteur Fouras, et de trouver qui est le coupable.

Pour résoudre cette étrange affaire, rassemblez les différents éléments qui ont été dispersés dans la ville auprès des vitrines des partenaires du jeu.

Une animation captivante à vivre en famille ou entre amis, parfaite pour stimuler vos méninges tout en découvrant la ville sous un autre angle. .

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

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English :

Police investigation Murder at the Festival Who’s the culprit? is a public event in downtown Pornic organized by the association Jeux en Retz Trésors et Mystères (JRTM) as part of the 22 V?là le Polar sur la Côte de Jade festival organized by the association le Polar à tout

L’événement Meurtre au festival Qui est le coupable ? Enquête du festival 22 V’là le Polar Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic