AGENDA · Fréhel
Meurtre sur Pléherel Fréhel
mardi 11 août 2026 · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Meurtre sur Pléherel
Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 11:00:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Une abeille a été retrouvée morte… Qui est l’assassin ? Ce rallye mènera les jeunes sur la piste de différents suspects jusqu’au dénouement final. Atelier sans adultes, de 7 à 10 ans, dure 1h15 .
Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Meurtre sur Pléherel Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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