Informations pratiques

Fréhel

Meurtre sur Pléherel

Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:00:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Une abeille a été retrouvée morte… Qui est l’assassin ? Ce rallye mènera les jeunes sur la piste de différents suspects jusqu’au dénouement final. Atelier sans adultes, de 7 à 10 ans, dure 1h15 .

Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Meurtre sur Pléherel Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps