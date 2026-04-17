Montpellier

MHR VS USAP

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le MHR recevra l’USAP le samedi 18 avril au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14

Venez supporter votre équipe favorite !

Le MHR recevra l’USAP le samedi 18 avril au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14

Venez supporter votre équipe favorite ! .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

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English :

The MHR will host the USAP on Saturday April 18 at Septeo Stadium as part of the TOP14 competition

Come and support your favorite team!

L’événement MHR VS USAP Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER