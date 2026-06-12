Michel Berger , Ton Piano Danse Toujours Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton mercredi 15 juillet 2026.

Capbreton

Michel Berger , Ton Piano Danse Toujours Festival Tout’art

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Soirée en Hommage à Michel Berger dont l’oeuvre est racontée par Jean-Marc Sauvagnargues au piano.

Soirée en Hommage à Michel Berger dont l’oeuvre est racontée par Jean-Marc Sauvagnargues au piano. .

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75

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English : Michel Berger , Ton Piano Danse Toujours Festival Tout’art

An evening in tribute to Michel Berger, whose work is recounted by Jean-Marc Sauvagnargues on piano.

L’événement Michel Berger , Ton Piano Danse Toujours Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS