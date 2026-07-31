Informations pratiques

Bischwiller

Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo Piano Voix saison 5

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 22:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo reprennent la route pour célébrer les 15 ans de leur emblématique aventure ¿Piano-Voix¿ . Après plus de 350 concerts à succès, le duo revient pour une cinquième saison placée sous le signe de l’émotion et de la complicité. Dans un format intimiste qui met en lumière la force des textes, la chaleur de la voix et l’élégance du piano, le duo revisite quelques-unes des plus belles chansons du répertoire de Michel Jonasz. Au fil du concert se dévoilent également des titres plus rares, quelques trésors choisis dans le vaste répertoire de l’artiste, ainsi que des morceaux issus de leur album La Méouge, le Rhône, la Durance.

Entre blues, soul, jazz et chanson, cette parenthèse musicale privilégiée avec un artiste majeur de la chanson française promet un moment suspendu, vibrant et profondément humain.

+ d’in .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo Piano Voix saison 5 Bischwiller a été mis à jour le 2026-07-31 par Maison de la Culture de Bischwiller