Informations pratiques

Granville

Michel le grand magicien des cartes

26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Une véritable magie des cartes ! .

26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64

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English : Michel le grand magicien des cartes

L’événement Michel le grand magicien des cartes Granville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Granville Terre et Mer