AGENDA · Granville
Michel le grand magicien des cartes Granville
vendredi 24 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Michel le grand magicien des cartes
26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Une véritable magie des cartes ! .
26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
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English : Michel le grand magicien des cartes
L’événement Michel le grand magicien des cartes Granville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Granville Terre et Mer
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