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Michel le grand magicien des cartes Granville

vendredi 24 juillet 2026 · Granville

Michel le grand magicien des cartes Granville

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
26 Rue Saint-Sauveur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Michel le grand magicien des cartes

26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Une véritable magie des cartes !   .

26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 

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English : Michel le grand magicien des cartes

L’événement Michel le grand magicien des cartes Granville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Granville Terre et Mer

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