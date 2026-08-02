Michel Villano Le Ténor de l’imitation rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Michel Villano Le Ténor de l’imitation

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Rotary Club de Sarreguemines a plaisir de vous annoncer son concert de l’automne.

Cette fois, il vous propose un spectacle de Michel Villano, un célèbre chanteur imitateur et humoriste qui vous offrira une soirée inoubliable avec ses interprétations saisissantes et ses parodies amusantes.

Capable de jouer sur 5 octaves, il peut imiter Freddy Mercury, Balavoine, Maria callas et tant d’autres à la perfection et vous naviguerez entre medley âge tendre et medley black voices avec bonheur.

Billets en vente à l’Office de Tourisme.Tout public

30 .

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 64 73 89 14 rotary-sarreguemines@netc.fr

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English :

The Rotary Club of Sarreguemines is pleased to announce its fall concert.

This time, we’re presenting a show by Michel Villano, a famous impressionist and comedian who will treat you to an unforgettable evening with his striking performances and hilarious parodies.

With a vocal range spanning five octaves, he can perfectly impersonate Freddy Mercury, Balavoine, Maria Callas, and many others, and you’ll happily drift between a “tender era” medley and a “black voices” medley.

Tickets are on sale at the Tourist Office.

L’événement Michel Villano Le Ténor de l’imitation Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES