MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERAD – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2026-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre Leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête ».

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84