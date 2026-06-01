Carte Blanche, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Carte Blanche 9 – 27 juin Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T11:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Christophe Giordanengo, artiste photographe plasticien, expose ses œuvres à la bibliothèque Ceccano.

près 30 ans d’expérience dans la photographie, Christophe Giordanengo décide de créé son nouveau concept en rajoutant au plan 2D de ses impressions, des matières qu’il travaille (bois, métal, Alu etc) ou d’objets chinés, ceci à fin de donner du volume à ses tableaux et d’imaginer une autre composition scénique que celle d’origine.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Exposition photographique de Christophe Giordanengo Exposition Tout public