LES CHOSES DIVINES Inventaire fantaisiste, une exposition de Macha Makeïeff place du Palais des Papes Avignon

LES CHOSES DIVINES Inventaire fantaisiste, une exposition de Macha Makeïeff

place du Palais des Papes Palais des Papes Avignon Vaucluse

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-01-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-11-02 2026-12-19

Le Palais des Papes accueille en 2026 une nouvelle proposition artistique d’envergure celle de Macha Makeïeff, qui investit les lieux avec une création inédite, reflet de son univers singulier et très personnel.

place du Palais des Papes Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English : LES CHOSES DIVINES Fantasy inventory, an exhibition by Macha Makeïeff

In 2026, the Palais des Papes will welcome a major new artistic proposal from Macha Makeïeff, who will invest the premises with an original creation reflecting her singular and highly personal universe.

