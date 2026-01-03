LES CHOSES DIVINES Inventaire fantaisiste, une exposition de Macha Makeïeff place du Palais des Papes Avignon
LES CHOSES DIVINES Inventaire fantaisiste, une exposition de Macha Makeïeff place du Palais des Papes Avignon samedi 27 juin 2026.
LES CHOSES DIVINES Inventaire fantaisiste, une exposition de Macha Makeïeff
place du Palais des Papes Palais des Papes Avignon Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-01-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-11-02 2026-12-19
Le Palais des Papes accueille en 2026 une nouvelle proposition artistique d’envergure celle de Macha Makeïeff, qui investit les lieux avec une création inédite, reflet de son univers singulier et très personnel.
.
place du Palais des Papes Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES CHOSES DIVINES Fantasy inventory, an exhibition by Macha Makeïeff
In 2026, the Palais des Papes will welcome a major new artistic proposal from Macha Makeïeff, who will invest the premises with an original creation reflecting her singular and highly personal universe.
L’événement LES CHOSES DIVINES Inventaire fantaisiste, une exposition de Macha Makeïeff Avignon a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Avignon Tourisme