Michèle Torr un dernier soir Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

dimanche 11 avril 2027 · Palais des congrès et des festivals Atlantia · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Michèle Torr un dernier soir

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 17:00:00

fin : 2027-04-11 19:00:00

Date(s) :

2027-04-11

DAMIEN NOUGAREDE ET BACKSTAGE EVENT PRESENTENT

MICHELE TORR Un dernier soir

Un dernier soir, une nouvelle chanson qui donne son nom à mon spectacle, à ma tournée.



Un dernier soir, comme si c’était le premier, le plus émouvant, le plus précieux.

Un soir inoubliable.



80 ans, ça se fête. Sans vous, c’est impensable.

Je vous attends le cœur battant et la mémoire pleine de si beaux souvenirs ensemble.



Un dernier soir… ou seulement l’avant-dernier, qui sait.

Un soir avec vous, c’est tout ce qui compte !



Michèle Torr .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Michèle Torr un dernier soir La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44