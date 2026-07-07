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AGENDA · La Baule-Escoublac

Michèle Torr un dernier soir Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

dimanche 11 avril 2027 · Palais des congrès et des festivals Atlantia · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
dimanche 11 avril 2027
Fin
dimanche 11 avril 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Palais des congrès et des festivals Atlantia
Adresse
119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Michèle Torr un dernier soir

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 17:00:00
fin : 2027-04-11 19:00:00

Date(s) :
2027-04-11

DAMIEN NOUGAREDE ET BACKSTAGE EVENT PRESENTENT
MICHELE TORR Un dernier soir

 Un dernier soir, une nouvelle chanson qui donne son nom à mon spectacle, à ma tournée. 
 
Un dernier soir, comme si c’était le premier, le plus émouvant, le plus précieux. 
Un soir inoubliable.
 
80 ans, ça se fête. Sans vous, c’est impensable. 
Je vous attends le cœur battant et la mémoire pleine de si beaux souvenirs ensemble. 
 
Un dernier soir… ou seulement l’avant-dernier, qui sait. 
Un soir avec vous, c’est tout ce qui compte !   
 
Michèle Torr    .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51 

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English :

L’événement Michèle Torr un dernier soir La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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