Michelin de Michel-Maxime Legault Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide…

Dans son roman-monologue Michelin (éditions du Quartz, 2024), le comédien Michel-Maxime Legault raconte son enfance en milieu rural. Avec une grande tendresse, il évoque sa famille, son homosexualité, son éveil à l’art et ses désirs d’émancipation. Premier volet d’une trilogie, ce texte est attachant, à la fois drôle et bouleversant.

Le seul-en-scène Michelin a été joué au Théâtre Duceppe à Montréal dans une mise en scène de Marie-Thérèse Fortin.

Venez découvrir ce spectacle dans sa version allégée, adaptée pour le hors-scène, qui donne l’impression d’un tête-à-tête intime avec l’écrivain qui nous confie ses secrets les plus précieux.

Entré libre !

Venez entendre Michel-Maxime Legault lors de cette lecture de »Michelin », un texte drôle et touchant !

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Université Sorbonne NouvelleSaisissez un code postal valide…

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