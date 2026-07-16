Micro-atelier « Notre-Dame », Centre de découverte du Moyen Âge, Égletons

Informations pratiques

Micro-atelier « Notre-Dame » 19 et 20 septembre Centre de découverte du Moyen Âge Corrèze

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Explorez l’art et l’histoire de la plus célèbre cathédrale du monde, et découvrez la typologie d’un édifice sacré.

Centre de découverte du Moyen Âge 2 avenue d’Orluc, 19300 Égletons Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 93 29 66 https://www.egletons.fr/cdma/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 93 29 66 »}] Le centre de découverte du Moyen Âge ouvre à ses visiteurs les portes du monde médiéval : vie domestique et vie monastique, luttes dynastiques et rivalités meurtrières, développement du commerce et innovations techniques (domaines de l’architecture, de l’artisanat, de l’armement, de la santé et de l’alimentation…).

La visite est un parcours sensoriel à travers l’histoire, l’art et les techniques. Une approche interactive de la vie quotidienne et de l’art sacré sur plus de 350 m2, adaptée à tous les publics.

On y trouve également un très beau jardin médiéval divisé en espaces réguliers et présentant l’herbularius (les plantes), l’hortus (le potager), le pomarius (le verger) et le jardin d’agrément.

Explorez l’art et l’histoire de la plus célèbre cathédrale du monde et apprenez la typologie d’un édifice sacré.

© Lauraline Boutet – cdma egletons