Égletons

Balade naturaliste

Place de la page Égletons Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Balade naturaliste

Cascades du Deiro à Egletons

Balades nature à la découverte de la faune et de la flore autour du lac et des cascades

RDV au parking côté barrage .

Place de la page Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79

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English : Balade naturaliste

L’événement Balade naturaliste Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières