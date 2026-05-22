Égletons

Exposition Les veilleurs du Plateau

1 Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

L’Office de tourisme accueille le photographe limousin Benoit PEYRAT pour son exposition Les veilleurs du Plateau .

À travers une approche sensible et atmosphérique, il capture les lumières, les brumes et les ambiances singulières de ces espaces naturels du Plateau de Millevaches. Son travail, aux accents picturaux, propose une lecture poétique du paysage, entre contemplation et interprétation.

Ses photographies ne cherchent pas à décrire un territoire, mais à en approcher la présence. Le plateau devient un espace silencieux, presque habité, traversé par des formes, des traces, des figures immobiles qui semblent veiller.

Entre douceur et tension, lumière et obscurité, cette série explore ce qui échappe au regard immédiat.

Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h .

1 Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

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English : Exposition Les veilleurs du Plateau

L’événement Exposition Les veilleurs du Plateau Égletons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières