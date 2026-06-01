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Marie Corregrafit, Marché de Foirial, Égletons

Marie Corregrafit, Marché de Foirial, Égletons

Marie Corregrafit, Marché de Foirial, Égletons dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Marché de Foirial

Adresse : 19300 Égletons

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Marie Corregrafit Dimanche 21 juin, 19h00 Marché de Foirial Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Retrouvez Marie Corregrafit et son équipe de danseuses pour une démonstration sportive !

Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez Marie Corregrafit et son équipe de danseuses pour une démonstration sportive !

©ministère de la culture

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