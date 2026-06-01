Marie Corregrafit, Marché de Foirial, Égletons

Marie Corregrafit Dimanche 21 juin, 19h00 Marché de Foirial Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Retrouvez Marie Corregrafit et son équipe de danseuses pour une démonstration sportive !

Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez Marie Corregrafit et son équipe de danseuses pour une démonstration sportive !

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