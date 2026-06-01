Marie Corregrafit, Marché de Foirial, Égletons
Marie Corregrafit, Marché de Foirial, Égletons dimanche 21 juin 2026.
Marie Corregrafit Dimanche 21 juin, 19h00 Marché de Foirial Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Retrouvez Marie Corregrafit et son équipe de danseuses pour une démonstration sportive !
Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez Marie Corregrafit et son équipe de danseuses pour une démonstration sportive !
©ministère de la culture
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