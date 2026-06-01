Élise Richard, Marché de Foirial, Égletons

Élise Richard Dimanche 21 juin, 19h30 Marché de Foirial Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Concert de reprises par Élise Richard.

Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Concert de reprises par Élise Richard.

©ministère de la Culture