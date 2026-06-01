Élise Richard, Marché de Foirial, Égletons
Élise Richard, Marché de Foirial, Égletons dimanche 21 juin 2026.
Élise Richard Dimanche 21 juin, 19h30 Marché de Foirial Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Concert de reprises par Élise Richard.
Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Concert de reprises par Élise Richard.
©ministère de la Culture
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