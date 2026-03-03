Club lecture | Un livre de notre enfance

Rue Docteur Henri Dignac Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Redécouvrez vos madeleines de Proust.

Tout public.

Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club lecture | Un livre de notre enfance

L’événement Club lecture | Un livre de notre enfance Égletons a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières