Égletons

La créativité au service du bien-être

18 Rue Henri Chapoulie Égletons Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Les ateliers proposent un espace de détente et d’expression guidée ou libre, au travers de la création artistique (peinture, collage, dessin…).

Ces sessions sont des invitations à la relaxation, à prendre du temps pour soi, à vivre un moment de partage au sein d’un lieu joyeux et accueillant.

Aucun prérequis artistique est nécessaire. L’objectif n’est pas la performance bien au contraire ! C’est le processus qui importe relâcher les tensions, créer un moment de quiétude, s’offrir des insctants hors de son quotidien…

Réservation demandée auprès de Marion Mathieu, naturopathe, 06 65 21 83 29

25€ par personne, matériel fourni

Durée 2h .

18 Rue Henri Chapoulie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29

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English :

L’événement La créativité au service du bien-être Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières