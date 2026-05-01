La créativité au service du bien-être Égletons
La créativité au service du bien-être Égletons vendredi 22 mai 2026.
Égletons
La créativité au service du bien-être
18 Rue Henri Chapoulie Égletons Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Les ateliers proposent un espace de détente et d’expression guidée ou libre, au travers de la création artistique (peinture, collage, dessin…).
Ces sessions sont des invitations à la relaxation, à prendre du temps pour soi, à vivre un moment de partage au sein d’un lieu joyeux et accueillant.
Aucun prérequis artistique est nécessaire. L’objectif n’est pas la performance bien au contraire ! C’est le processus qui importe relâcher les tensions, créer un moment de quiétude, s’offrir des insctants hors de son quotidien…
Réservation demandée auprès de Marion Mathieu, naturopathe, 06 65 21 83 29
25€ par personne, matériel fourni
Durée 2h .
18 Rue Henri Chapoulie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29
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English :
L’événement La créativité au service du bien-être Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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