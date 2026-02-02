Coquelicontes | Poudre d’escampette Rue Henri Dignac Égletons

Coquelicontes | Poudre d’escampette

Qui n’a jamais eu envie de partir à l’aventure ? Découvrir le monde… voyager… prendre la poudre d’escampette !

Sur scène, une boussole géante avec 4 caps possibles… 4 histoires… Alors, cap ou pas cap ?

Un spectacle entre contes et musique, où chaque cap définit avec le public l’histoire pour mieux partir ensemble en voyage !

Qu’est-ce que le voyage changera en chacun ? Qu’est ce qui importe le plus ? La destination ou le(s) chemins) ?

Bibliothèque Municipale Renseignements 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

