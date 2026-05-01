La créativité au service du bien être avec votre enfant Égletons
La créativité au service du bien être avec votre enfant Égletons mercredi 20 mai 2026.
Égletons
La créativité au service du bien être avec votre enfant
18 Rue Henri Chapoulie Égletons Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:30:00
fin : 2026-05-20 10:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Les ateliers proposent un espace de détente et d’expression guidée ou libre, au travers de la création artistique (peinture, collage, dessin…)
Ces sessions sont des invitations à la relaxation, à prendre du temps avec votre enfant, à vivre un moment de partage au sein d’un lieux joyeux et accueillant.
Aucun prérequis artistique n’est nécessaire. C’est le processus qui importe relâcher les tensions, rire, créer un moment de quiétude, s’offrir des instant hors de son quotidien en duo…
Aucun âge minimum requis. La créativité s’exprime dès le plus jeune âge !
Réservation demandée auprès de Marion Mathieu, naturopathe 06 65 21 83 29
Durée 1h-1h30
20€ par duo (+5€ par enfant supplémentaire) matériel fournis. .
18 Rue Henri Chapoulie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29
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English :
L’événement La créativité au service du bien être avec votre enfant Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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