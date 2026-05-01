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Concert de Dina Montagnes Égletons

Concert de Dina Montagnes Égletons jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 2 Avenue d'Orluc

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Égletons

Concert de Dina Montagnes

2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Le Guqin histoire et sonorités d’un art ancien
Gratuit sur réservation 05 55 93 29 66   .

2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66 

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English :

L’événement Concert de Dina Montagnes Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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