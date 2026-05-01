Concert de Dina Montagnes Égletons
Concert de Dina Montagnes Égletons jeudi 21 mai 2026.
Égletons
Concert de Dina Montagnes
2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Le Guqin histoire et sonorités d’un art ancien
Gratuit sur réservation 05 55 93 29 66 .
2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
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English :
L’événement Concert de Dina Montagnes Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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