Égletons

Concert de Dina Montagnes

2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le Guqin histoire et sonorités d’un art ancien

Gratuit sur réservation 05 55 93 29 66 .

2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

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English :

L’événement Concert de Dina Montagnes Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières