Soirée jeux Rue Docteur Henri Dignac Égletons
Soirée jeux Rue Docteur Henri Dignac Égletons vendredi 22 mai 2026.
Soirée jeux
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : 2026-05-22
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Vous aimez les jeux d’ambiance et à rôles cachés ? Alors cette soirée avec les Gardiens des Univers Ludiques est faite pour vous !
Gratuit. Tout public.
Bibliothèque Municipale Inscriptions au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
