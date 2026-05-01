Égletons

Le cercle des mamans

18 Rue Henri Chapoulie Égletons Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le cercle des maman est une parenthèse hors du quotidien mêlant groupe de paroles, présence à soir et moment de créativité.

Une invitation au partage, au sein d’un espace sécurisant, bienveillant, confidentiel et joyeux.

Ce temps d’échange est aussi composé d’un temps de créativité libre ou guidé.

Aucun pré-requis nécessaire. Juste l’envie d’être présente.

Réservation demandée au 06 65 21 83 29

Durée 2h

25€, boisson et matériel fournis. .

18 Rue Henri Chapoulie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29

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English :

L’événement Le cercle des mamans Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières