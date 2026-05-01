Le cercle des mamans Égletons
Le cercle des mamans Égletons samedi 23 mai 2026.
Égletons
Le cercle des mamans
18 Rue Henri Chapoulie Égletons Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Le cercle des maman est une parenthèse hors du quotidien mêlant groupe de paroles, présence à soir et moment de créativité.
Une invitation au partage, au sein d’un espace sécurisant, bienveillant, confidentiel et joyeux.
Ce temps d’échange est aussi composé d’un temps de créativité libre ou guidé.
Aucun pré-requis nécessaire. Juste l’envie d’être présente.
Réservation demandée au 06 65 21 83 29
Durée 2h
25€, boisson et matériel fournis. .
18 Rue Henri Chapoulie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29
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English :
L’événement Le cercle des mamans Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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