Concert au jardin C-Ly CDMA Égletons

À l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins, le Centre de Découverte du Moyen-âge accueille le groupe corrézien C-LY. La formation qui nous fera découvrir son nouvel album Zero Dark trouve ses marques et son esthétique autour d’un travail mêlant musique acoustique et électronique. Mélodiques lorsqu’elles nous bercent, dynamiques quand elles se libèrent, puissantes et sensibles quand elles s’élèvent, les compositions de C-Ly recherchent la pureté sonore et la simplicité hypnotique. Les quatre musiciens se retrouvent ici pour un voyage singulier, à fleur de peau, jalonné de portraits, d’images et de sensations.

Tout public. Concert assis en extérieur (places limitées réservations vivement conseillées).

Repli salle du château Robert en cas d’intempéries .

