Égletons

Exposition L’Émotion à l’Encre Le Trait et l’Ombre

Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-01

L’Office de tourisme Ventadour-Egletons-Monédières accueille l’exposition L’Émotion à l’Encre Le Trait et l’Ombre par Sophie Malaurie.

Dessinatrice corrézienne de 41 ans, Sophie Malaurie forge son identité profonde au rythme des mangas iconiques comme Naruto ou Evangelion et de la pop culture telle que Final Fantasy et Pokémon.

C’est à travers l’observation de ces codes qu’elle a appris la rigueur des proportions, l’élégance des kimonos, la richesse des détails des katanas et le bestiaire fantastique.

Privilégiant la fluidité du noir et blanc, elle utilise l’encrage à la main comme un véritable état méditatif pour coucher ses émotions sur le papier.

A découvrir du 1er au 27 juin, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée libre .

Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’Émotion à l’Encre Le Trait et l’Ombre

L’événement Exposition L’Émotion à l’Encre Le Trait et l’Ombre Égletons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières