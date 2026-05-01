Égletons

Groupe de paroles et d’échanges

18 Rue Henri Chapoulie Égletons Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Thème Ce qui me nourrit, me ressource… et met de la lumière dans ma vie

Les groupes de paroles et d’échanges sont des invitations au partage, au sein d’un espace sécurisant, bienveillant et confidentiel. Chaque personne peut venir raconter ce qu’elle vit, a vécu ; être écouté ou encore écouter les membres du groupe. Le principe est de témoigner d’une expérience, sans attendre de conseils.

Vous vivez une période de transition ou de questionnement ? Vous ressentez le besoin de vous exprimer sans être interrompues ? Vous souhaitez rompre l’isolement, vous sentir soutenues et comprises ?

Cet atelier est fait pour vous !

Réservation auprès de Marion Mathieu, naturopathe au 06 65 21 83 29

Durée 2h

25€ par personne boisson comprise .

18 Rue Henri Chapoulie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29

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English :

L’événement Groupe de paroles et d’échanges Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières