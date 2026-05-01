Foire d’Egletons Égletons
Foire d’Egletons Égletons vendredi 29 mai 2026.
Égletons
Foire d’Egletons
Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Égletons accueillera sa foire annuelle le vendredi 29 mai 2026, au cœur du centre-ville. Artisans, commerçants, producteurs locaux et créateurs sont chaleureusement invités à participer à cet événement.
Cette journée est l’occasion de mettre en valeur les produits et savoir-faire présents sur le territoire, les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour tous les professionnels souhaitant réserver un stand.
Plusieurs parkings seront disponibles à proximité immédiate de la foire, autour de l’Espace Ventadour ou encore sur la Place de la Terrasse.
Comment s’inscrire ?
Contactez le placier au 06.07.14.71.91 ou par mail à placiers@mairie-egletons.fr
Ne manquez pas cette opportunité unique de faire rayonner votre activité lors de l’un des temps forts de la vie locale ! .
Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 71 91
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English : Foire d’Egletons
L’événement Foire d’Egletons Égletons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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