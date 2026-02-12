Trail de l’inclusion Égletons

Trail de l’inclusion

Salle du Château Robert Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le trail de l’inclusion organisé par Educ’Cœur aura lieu le samedi 30 mai.

Nous reprenons le même principe avec deux distances intermédiaires en plus.

Des animations enfants gratuites auront lieu à la salle du château Robert de 9h à 13h

L’ objectif est toujours de vivre des moments ensemble quelques soient nos capacités et nos différences ! .

Salle du Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 24 17 99

