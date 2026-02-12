Trail de l’inclusion Égletons
Trail de l’inclusion Égletons samedi 30 mai 2026.
Trail de l’inclusion
Salle du Château Robert Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le trail de l’inclusion organisé par Educ’Cœur aura lieu le samedi 30 mai.
Nous reprenons le même principe avec deux distances intermédiaires en plus.
Des animations enfants gratuites auront lieu à la salle du château Robert de 9h à 13h
L’ objectif est toujours de vivre des moments ensemble quelques soient nos capacités et nos différences ! .
Salle du Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 24 17 99
English : Trail de l’inclusion
