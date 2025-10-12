5ème Salon du commerce, de l’artisanat et des producteurs Espace Ventadour Égletons

5ème Salon du commerce, de l’artisanat et des producteurs

Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

5ème salon du commerce, de l’artisanat et des producteurs Vivez VEM

Animations

Dégustations

Restauration

Jeux concours

Ouvert à tous entrée gratuite.

Organisé par la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières, l’Office de Tourisme et de l’association des Commerçants, Artisans, Producteurs-Agriculteurs et Professions de Service (CAAPP’S) du pays de Ventadour.

https://www.vivezventadouregletonsmonedieres.fr/ .

Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 61 commerce@cc-ventadour.fr

