5ème Salon du commerce, de l’artisanat et des producteurs Espace Ventadour Égletons samedi 30 mai 2026.
Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze
Gratuit
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
5ème salon du commerce, de l’artisanat et des producteurs Vivez VEM
Animations
Dégustations
Restauration
Jeux concours
Ouvert à tous entrée gratuite.
Organisé par la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières, l’Office de Tourisme et de l’association des Commerçants, Artisans, Producteurs-Agriculteurs et Professions de Service (CAAPP’S) du pays de Ventadour.
https://www.vivezventadouregletonsmonedieres.fr/ .
Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 61 commerce@cc-ventadour.fr
