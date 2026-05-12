Rendez-vous aux jardins CDMA Égletons

Égletons

Rendez-vous aux jardins

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Du 5 au 7 juin 2026

Rendez-vous aux jardins, thématique La vue

Gratuit sur réservation au 05 55 93 29 66

Accès libre aux collections permanents de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 6 juin

10h visite guidée du jardin

18h30-20h Concert C-LY (Jazz-Trip-hop)

Dimanche 7 juin

10h Visite guidée du jardin

15h-16h30 Conférence Le vélo dans l’art

Profitez de jeux en bois traditionnels dans le cadre enchanteur du jardin médiéval !

Gratuit Toute la journée aux horaires d’ouverture, durant l’intégralité du week-end. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières