Rendez-vous aux jardins CDMA Égletons
Rendez-vous aux jardins CDMA Égletons vendredi 5 juin 2026.
Égletons
Rendez-vous aux jardins
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Du 5 au 7 juin 2026
Rendez-vous aux jardins, thématique La vue
Gratuit sur réservation au 05 55 93 29 66
Accès libre aux collections permanents de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 6 juin
10h visite guidée du jardin
18h30-20h Concert C-LY (Jazz-Trip-hop)
Dimanche 7 juin
10h Visite guidée du jardin
15h-16h30 Conférence Le vélo dans l’art
Profitez de jeux en bois traditionnels dans le cadre enchanteur du jardin médiéval !
Gratuit Toute la journée aux horaires d’ouverture, durant l’intégralité du week-end. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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