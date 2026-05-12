Égletons

416 Domingo Cup

1088 Les Combes Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’école de rugby US Egletons vous accueille le samedi 6 juin 2026 pour une journée exceptionnelle dédiée au rugby des jeunes.

Buvette et restauration sur place tout la journée

des animations toute la journée

une soirée festive avec DJ Manu

une tombola exceptionnelle

des structures gonflables

un speaker, une mascotte, un marché festif…

et surtout un événement mémorable pour tous les enfants et les familles présents !

Programme

A partir de 8H00 accueil des équipes

9H15 Débrief chefs de plateau éducateurs

9H30 Début du tournoi Matchs de poules

10H30 Séance entrainement Baby Rugby de l’USE

12H00 Pause Repas

13H45 Reprise U8 U10 U12

16H00 Match de gala U14 USE NSL

15H30 16h30 Animation musicale podium

16H30 Remise des récompenses

19H00 Début Marché Festif avec Soirée DJ .

1088 Les Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement 416 Domingo Cup Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières