416 Domingo Cup Égletons
416 Domingo Cup Égletons samedi 6 juin 2026.
Égletons
416 Domingo Cup
1088 Les Combes Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’école de rugby US Egletons vous accueille le samedi 6 juin 2026 pour une journée exceptionnelle dédiée au rugby des jeunes.
Buvette et restauration sur place tout la journée
des animations toute la journée
une soirée festive avec DJ Manu
une tombola exceptionnelle
des structures gonflables
un speaker, une mascotte, un marché festif…
et surtout un événement mémorable pour tous les enfants et les familles présents !
Programme
A partir de 8H00 accueil des équipes
9H15 Débrief chefs de plateau éducateurs
9H30 Début du tournoi Matchs de poules
10H30 Séance entrainement Baby Rugby de l’USE
12H00 Pause Repas
13H45 Reprise U8 U10 U12
16H00 Match de gala U14 USE NSL
15H30 16h30 Animation musicale podium
16H30 Remise des récompenses
19H00 Début Marché Festif avec Soirée DJ .
1088 Les Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement 416 Domingo Cup Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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