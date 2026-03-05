Les Petites oreilles | Histoires et comptines Égletons
Rue Docteur Henri Dignac Égletons Corrèze
Gratuit
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Les toutes petites oreilles sont invitées à venir écouter des histoires !
Tout public.
Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
