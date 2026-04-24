Fête du rugby Stade François Chassaing Égletons
Fête du rugby Stade François Chassaing Égletons samedi 13 juin 2026.
Égletons
Fête du rugby
Stade François Chassaing 567 Boulevard du Stade Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez participer à la fête du rugby ! Organisé par le club de l’Union Sportive Egletonnaise.
Au programme
– Tournoi de rugby à 5 à partir de 9h
– Vide grenier à partir de 9h
– Tournoi de pétanque à partir de 14h
Restauration et buvette sur place.
Renseignement et inscriptions au 06.89.86.03.44 .
Stade François Chassaing 567 Boulevard du Stade Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 03 44
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English : Fête du rugby
L’événement Fête du rugby Égletons a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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