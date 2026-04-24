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Fête du rugby Stade François Chassaing Égletons

Fête du rugby Stade François Chassaing Égletons

Fête du rugby Stade François Chassaing Égletons samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade François Chassaing

Adresse : 567 Boulevard du Stade

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Égletons

Fête du rugby

Stade François Chassaing 567 Boulevard du Stade Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez participer à la fête du rugby ! Organisé par le club de l’Union Sportive Egletonnaise.

Au programme
– Tournoi de rugby à 5 à partir de 9h
– Vide grenier à partir de 9h
– Tournoi de pétanque à partir de 14h

Restauration et buvette sur place.
Renseignement et inscriptions au 06.89.86.03.44   .

Stade François Chassaing 567 Boulevard du Stade Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 03 44 

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English : Fête du rugby

L’événement Fête du rugby Égletons a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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