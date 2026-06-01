Bal brésilien, Marché de Foirial, Égletons
Bal brésilien, Marché de Foirial, Égletons dimanche 21 juin 2026.
Bal brésilien Dimanche 21 juin, 20h30 Marché de Foirial Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
« Le bal brésilien » vous entraîne pour près de deux heures au coeur des rythmes du Brésil. De Gilberto Gil à Elis Regina, un programme festif et chaleureux, entre grands classiques et trésors méconnus.
Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine
«Le bal brésilien» vous entraîne pour près de deux heures au coeur des rythmes du Brésil. De Gilberto Gil à Elis Regina, un programme festif et chaleureux, entre grands classiques et trésors méconnus.
©ministère de la Culture
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