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Bal brésilien, Marché de Foirial, Égletons

Bal brésilien, Marché de Foirial, Égletons

Bal brésilien, Marché de Foirial, Égletons dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Marché de Foirial

Adresse : 19300 Égletons

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Bal brésilien Dimanche 21 juin, 20h30 Marché de Foirial Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

« Le bal brésilien » vous entraîne pour près de deux heures au coeur des rythmes du Brésil. De Gilberto Gil à Elis Regina, un programme festif et chaleureux, entre grands classiques et trésors méconnus.

Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine
«Le bal brésilien» vous entraîne pour près de deux heures au coeur des rythmes du Brésil. De Gilberto Gil à Elis Regina, un programme festif et chaleureux, entre grands classiques et trésors méconnus.

©ministère de la Culture

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