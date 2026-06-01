Bal brésilien, Marché de Foirial, Égletons

Bal brésilien Dimanche 21 juin, 20h30 Marché de Foirial Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

« Le bal brésilien » vous entraîne pour près de deux heures au coeur des rythmes du Brésil. De Gilberto Gil à Elis Regina, un programme festif et chaleureux, entre grands classiques et trésors méconnus.

Marché de Foirial 19300 Égletons Égletons 19300 Foirail Corrèze Nouvelle-Aquitaine

«Le bal brésilien» vous entraîne pour près de deux heures au coeur des rythmes du Brésil. De Gilberto Gil à Elis Regina, un programme festif et chaleureux, entre grands classiques et trésors méconnus.

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