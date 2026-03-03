Atelier du mercredi | Porte-clés Égletons

Atelier du mercredi | Porte-clés

Rue Docteur Henri Dignac Égletons Corrèze

Gratuit

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

2026-06-17

Venez créer des porte-clés à offrir aux maître.sse.s.

4 à 11 ans.

Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

