8e Festival Natura L’Oeil Égletons
8e Festival Natura L’Oeil Égletons samedi 20 juin 2026.
Égletons
8e Festival Natura L’Oeil
Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Festival Natura L’Oeil est un festival international de photographies animalières et de nature organisé par l’association Egletons Photo Nature chaque année de mi-juin à mi-septembre.
Partout dans la vieille ville sont exposées en plein-air plus de 200 photos de grands formats issues du concours international que l’association organise en amont du festival.
Vous pouvez assister à des expositions thématiques et pédagogiques à l’Office de tourisme ou encore participer à de nombreuses animations, sorties nature et visites guidées.
Pour cette 8e édition, le festival reçoit 2 invités d’honneur en la personne de Benoit COLOMB qui nous vient de la Lozère et en particulier de l’Aubrac, et Christophe CIESLAR, qui nous plongera au cœur des nuits pyrénéennes . Ils nous feront partager leurs émotions photographiques. .
Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine epnature-19@outlook.com
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English : 8e Festival Natura L’Oeil
L’événement 8e Festival Natura L’Oeil Égletons a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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