Égletons

Festi Egletons

Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association Franco-Turque d’Egletons organise de Festi Egletons

Au programme Gastronomie, Loisirs, Animations

Tombola avec de nombreux lots

Place du Foirail .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine astegl19@gmail.com

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English :

L’événement Festi Egletons Égletons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières