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Festi Egletons Égletons

Festi Egletons Égletons

Festi Egletons Égletons samedi 27 juin 2026.

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Égletons

Festi Egletons

Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :
2026-06-27

L’association Franco-Turque d’Egletons organise de Festi Egletons
Au programme Gastronomie, Loisirs, Animations
Tombola avec de nombreux lots
Place du Foirail   .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   astegl19@gmail.com

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English :

L’événement Festi Egletons Égletons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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