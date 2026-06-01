Festi Egletons Égletons
Festi Egletons Égletons samedi 27 juin 2026.
Égletons
Festi Egletons
Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association Franco-Turque d’Egletons organise de Festi Egletons
Au programme Gastronomie, Loisirs, Animations
Tombola avec de nombreux lots
Place du Foirail .
Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine astegl19@gmail.com
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English :
L’événement Festi Egletons Égletons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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