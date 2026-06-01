Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Des merveilles à graver CDMA Égletons

Atelier Des merveilles à graver CDMA Égletons jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : CDMA

Adresse : 2 Avenue d'Orluc

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Égletons

Atelier Des merveilles à graver

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09

  .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Des merveilles à graver

L’événement Atelier Des merveilles à graver Égletons a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

À voir aussi à Égletons (Corrèze)