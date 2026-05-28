Marché festif Place de la page Égletons

Égletons

Marché festif

Place de la page Parking du lac du Deiro Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Orchestre Fiesta 80

Producteurs, commerçants et associations sur place pour vous régaler, de l’entrée au dessert, vous trouverez de quoi réveiller vos papilles mais aussi vous désaltérer.

Pour ce 2 ème marché, Venez passer un très beau moment en compagnie du groupe FIESTA 80 et le très célèbre Mathieu Martinie. Ils vont enflammer le lac du Deiro avec un répertoire festif de variétés. Concert 100% live.

Grand feu d’artifice tiré au dessus du lac. .

Place de la page Parking du lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières