Spectacle La Petite Harmonie de Poche

Eglise Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tout public.

Musique classique.

La Petite Harmonie de Poche (P.H.P.) est une formation composée de quatorze instrumentistes et d’un chef d’orchestre. Le format intermédiaire entre la musique de chambre et le grand orchestre permet de proposer des pièces du répertoire symphonique, arrangées pour la formation sans perdre la richesse des couleurs originales.

Grâce à ses transcriptions sur mesure, la P.H.P. a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir de grandes pages de la musique. .

Eglise Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82

English :

L’événement Spectacle La Petite Harmonie de Poche Égletons a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières