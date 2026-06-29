Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Égletons

Vendredi ludo

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Pendant les vacances d’été, rejoignez-nous les vendredi 10, 24 juillet, 7 et 21 août, pour un moment de convivialité et de plaisir à la bibliothèque d’Égletons. Les Vendredis Ludos sont un rendez-vous bihebdomadaire où petits et grands peuvent venir découvrir et jouer à une variété de jeux de société.

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

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English : Vendredi ludo

L’événement Vendredi ludo Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières