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Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Rue Docteur Henri Dignac
Adresse
Bibliothèque
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Égletons

Vendredi ludo

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Pendant les vacances d’été, rejoignez-nous les vendredi 10, 24 juillet, 7 et 21 août, pour un moment de convivialité et de plaisir à la bibliothèque d’Égletons. Les Vendredis Ludos sont un rendez-vous bihebdomadaire où petits et grands peuvent venir découvrir et jouer à une variété de jeux de société.

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr   .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 

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English : Vendredi ludo

L’événement Vendredi ludo Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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