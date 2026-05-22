Égletons

Vernissage Les veilleurs du Plateau

1 Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Vernissage de l’exposition de Benoit Peyrat, les veilleurs du Plateau, le samedi 4 juillet à 11h en compagnie du photographe. .

1 Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

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English : Vernissage Les veilleurs du Plateau

L’événement Vernissage Les veilleurs du Plateau Égletons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières