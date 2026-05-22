Vernissage Les veilleurs du Plateau Égletons
Vernissage Les veilleurs du Plateau Égletons samedi 4 juillet 2026.
Égletons
Vernissage Les veilleurs du Plateau
1 Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Vernissage de l’exposition de Benoit Peyrat, les veilleurs du Plateau, le samedi 4 juillet à 11h en compagnie du photographe. .
1 Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage Les veilleurs du Plateau
L’événement Vernissage Les veilleurs du Plateau Égletons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- La créativité au service du bien-être Égletons 22 mai 2026
- Le cercle des mamans Égletons 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées CDMA Égletons 23 mai 2026
- Groupe de paroles et d’échanges Égletons 28 mai 2026
- Coquelicontes | Poudre d’escampette Rue Henri Dignac Égletons 28 mai 2026