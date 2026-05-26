Marché festif Place du Foirail Égletons
Marché festif Place du Foirail Égletons vendredi 31 juillet 2026.
Égletons
Marché festif
Place du Foirail 5 Boulevard du Chambrel Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Orchestre RAPHAEL JAMES TRIO (pour la première fois dans notre région).
Producteurs, commerçants et associations sur place pour vous régaler, de l’entrée au dessert, vous trouverez de quoi réveiller vos papilles mais aussi vous désaltérer.
Pour ce 5 ème marché venez découvrir le groupe Raphaël James Trio
Un trio de potes qui adapte des titres pop rock en acoustique!
Quelques compos en français.
Interaction avec le public.
Concert bonne ambiance ! .
Place du Foirail 5 Boulevard du Chambrel Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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