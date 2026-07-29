Informations pratiques

Égletons

Exposition CACHAM

1 Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-01

L’Office de tourisme accueille l’artiste-peintre Catherine Champeyrol, dite CACHAM.

Plus d’infos bientôt.

Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h .

1 Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

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English : Exposition CACHAM

L’événement Exposition CACHAM Égletons a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières